Colpisce una donna con una testata in viso: arrestato Si è scagliato contro la titolare di una pizzeria, mandandola in ospedale con un trauma cranico

Aggressioni ai danni di una donna a Carinola, in provincia di Caserta. La vittima è una 33enne che gestisce una nota pizzeria in paese, aggredita da un 35enne che l'ha colpita con una testata, al termine di una lite avvenuta per futili motivi. Serie le conseguenze per la donna: il colpo ricevuto in pieno volto è stato molto violento e sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale di Sessa Aurunca dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita la donna, ma ha rimediato un trauma cranico con ematoma subdurale. Subito bloccato dai carabinieri l'aggressore, arrestato per lesioni personali aggravate e posto agli arresti domiciliari.