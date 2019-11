Dopo forchetta e chiodi 27enne montesarchiese ingoia accendini Detenuto ad Arienzo: ancora un gesto di autolesionismo dello stesso detenuto

E' diventata ormai una situazione seria quella di C.G., detenuto 27enne del carcere di Arienzo, protagonista ormai da giorni di gesti di autolesionismo.

Il ragazzo, originario di Montesarchio e detenuto da un mese circa per reati predatori stavolta ha ingoiato due accendini: nei giorni scorsi aveva ingerito, finendo in ospedale, una forchetta, dei chiodi e degli stuzzicadenti.

Anche questa volta ovviamente dopo aver ingoiato quei due accendini si è sentito male finendo in infermeria prima e poi, ancora una volta in ospedale, al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, per l'ennesima gastroscopia.

Da valutare i motivi per cui proseguono gli atti di autolesionismo di questo detenuto che ormai dovrebbe essere strettamente sorvegliato.