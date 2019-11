Anziana travolta da 20enne mentre attraversa la strada Ricoverata una signora di 82 anni. La ragazza si è fermata a prestarle soccorso

Grave incidente per un'anziana a Francolise. La donna, un'82enne, stava tornando a casa per preparare il pranzo ed era a piedi. Ha attraversato la strada a Piazza Roma, nella frazione di Sant'Andrea del Pizzone, ed è stata investita da una Fiat Cinquecento guidata da una ragazza di 20 anni. La giovane subito si è accorta che l'impatto aveva provocato danni seri all'anziana e si è fermata a prestarle soccorso. La donna aveva in particolare problemi ad una gamba, probabilmente fratturata: sul posto sono arrivati i soccorritori del servizio di emergenza che hanno trasportato la signora al pronto soccorso dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove l'anziana si trova ancora ricoverata.