In ospedale per mal di pancia, rimandata a casa muore mamma 38enne, madre di bimbo di 4 anni, era andata in ospedale per forti dolori ma test erano negativi

Tragedia nel Casertano per una donna di 38anni, Raffaella M., morta nella giornata di oggi in circostanze drammatiche. La donna era nel Lazio, dove si era trasferita da tempo, quando avvertendo un mal di pancia molto forte si è recata in ospedale a Frosinone: qui l'hanno sottoposta agli esami del caso tra cui quello degli enzimi per verificare se ci si trovasse in presenza di un infarto. Ma l'esito è stato negativo e la donna è stata fatta tornare a casa. In mattinata però si è sentita di nuovo male e per lei non c'è stato nulla da fare: i medici sono arrivati con due ambulanze ma non sono riusciti a rianimarla. La donna, madre di un bimbo di 4 anni, è stata stroncata da un arresto cardiaco di cui dovranno essere stabilite le cause.