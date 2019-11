Entra alla festa nel locale, urla "Sono casalese" e fa rapina In manette un 31enne: fece rapina in un locale millantando di appartenere al clan

Stamattina i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Aversa assieme ai Carabinieri di Villa Literno, hanno datoeseguito un’ordinanza di custiodia cautelare in carcere, emessa dal GipP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un 31enne del luogo: Luciano V.

L'uomo è indagato per rapina aggravata e porto illegale di arma clandestina aggravati dal metodo mafioso; dalle indagini è emerso che nella notte del 21 luglio scorso si è introdotto in una nota struttura balneare di Castel Volturno dove era in corso una festa privata. Millantando la sua appartenza al clan dei casalesi e impugnando una pistola ha picchiato e minacciato i titolari della struttura, minacciandoli di morte, aprendo la cassa e portando via mille euro.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e portato in carcere.