Con cinque chili di coca in auto: beccato Arrestato 40enne: la droga sul mercato avrebbe fruttato un milione di euro

Importante operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno intercettato ben cinque chili e mezzo di cocaina. I militari hanno fermato un quarantenne alla guida di un'auto sulla Roma – Napoli, all'altezza di Capua. L'uomo, che solitamente guida mezzi pesanti, è stato femrato dai militari che hanno trovato, in due nascondigli ricavati dietro ai sedili anteriori dell'auto, cinque panetti di cocaina, per un peso complessivo di cinque chili e mezzo. La sostanza immessa sul mercato avrebbe fruttato circa un milione di euro. I militari hanno dunque arrestato l'uomo, sequestrando la droga, e lo hanno portato in carcere.