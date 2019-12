Incendio in appartamento: gravissima una donna Salvata dai vigili del fuoco: ha ustioni su tutto il corpo

E' gravissima la signora di 86 anni rimasta coinvolta questa mattina in un vasto incendio. Le fiamme sono divampate in un appartamento nella zona centrale di Lusciano questa mattina: sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme. Ma era noto che in quell'appartamento ci fosse l'anziana bloccata, per questo i vigili del fuoco sono intervenuti sfondando la porta per entrare e hanno recuperato la donna, viva ma in gravi condizioni. Subito è stata trasportata all'ospedale di Aversa, ma la donna ha ustioni molto gravi su tutto il corpo e probabilmente dovrà essere trasferita in un nosocomio specializzato nel trattamento dei grandi ustionati.