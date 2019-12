Scopre migrante che urina su porta di casa: ex sindaco ferito L'ex primo cittadino lo ha ammonito chiedendo di andar via: ma questi lo ha ferito

Ferito e portato in ospedale per aver richiamato un migrante che stava urinando sulla sua porta di casa. E' capitato all'ex sindaco di Castel Volturno, Antonio Scalzone, che ha notato un uomo, un migrante, che si era messo ad urinare sulla sua porta di casa. A quel punto l'uomo è uscito e ha chiesto all'extracomunitario di smetterla e andare via, ma questi, probabilmente ubriaco, ha dato in escandescenze e ha prima cominciato a insultarlo e poi a tirargli sassi. Uno di questi, scagliato con violenza, ha colpito l'ex sindaco: era diretto al volto ma Scalzone nel proteggersi ha alzato la mano ricevendo la sassata sull'arto. Il malcapitato è andato in ospedale ed è stato medicato: la ferita rimediata alla mano è stata giudicata guaribile in cinque giorni, mentre il migrante è scappato via.

Scalzone ha comunque denunciato l'episodio ai carabinieri.