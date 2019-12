Litiga con la madre e la picchia con un bastone Portato in caserma: l'aggressione è avvenuta in casa

Ha picchiato la madre con un bastone, dopo una lite. E' accaduto a Casal Di Principe: protagonisti una madre di circa 50anni e il figlio di 25.

Il figlio, nel mezzo di una lite scoppiata per motivi futili intorno all'ora di pranzo alla periferia di Casal di Principe, ha brandito un bastone contro la madre e l'ha aggredita colpendola. La donna non avrebbe riportato gravi conseguenze, ma si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della locale compagnia per evitare che quella lite degenrasse. Il ragazzo è stato poi portato in caserma per essere ascoltato e capire i contorni della situazione.