Incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pressa Inutili i tentativi di rianimarlo

Ancora un incidente sul lavoro in Campania. Nel pomeriggio un operaio di 47anni, residente in provincia di Caserta, è morto per un incidente nello stabilimento industriale in cui lavorava, nella zona industriale di Teverola.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto una pressa. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma i tentativi del 118 di rianimarlo si sono purtroppo rivelati vani. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio 47enne.

Sulla salma è stato disposto l'esame autoptico per avere maggiori elementi tali da permettere di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.