Tettoia si stacca e finisce su auto: feriti due fratelli Trasportati in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze

Hanno rischiato grosso, ma per fortuna se la sono cavata solo con qualche ferita superficiale due fratelli di Villa di Briano, colpiti da una tettoia che si è staccata per via del vento forte.

I due fratelli erano in auto quando la tettoia, sradicata dal vento forte, si è abbattuta su di loro ferendoli. I due sono stati soccorsi immediatamente e trasportati in ospedale ad Aversa: per loro solo qualche graffio e nulla di grave.

Non è l'unico danno provocato dal vento forte in provincia di Caserta, tra muretti crollati, luminarie natalizie staccate e alberi sradicati e finiti sulle strade, con disagi alla circolazione e, solo per fortuna, nessun danno grave ai cittadini.