Demolizione di un immobile abusivo a Caserta Prosegue la demolizione di immobili abusivi nel casertano

Nuova demolizione, disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) relativa ad un immobile abusivo ubicato a Caserta in una stradina nelle adiacenze del locale ospedale. I lavori, in particolare riguardano un locale a pian terreno, abusivo e fatiscente, un tempo adibito ad officina meccanica abusiva di circa 90 metri quadrati, composto da un livello fuori terra, con struttura in ferro, allestito esternamente da mattoni forati e un cancello di ingresso. Nell'immobile abusivo, era attiva una officina dove si eseguivano controlli di natura meccanica sui veicoli, ma priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa. L'attività avrebbe provocato un inquinamento ambientale molto alto, dovuto principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali e non, come filtri ed oli esausti proveniente dai cambi di olio delle autovetture in riparazione, sversati direttamente nelle fogne comunali in quanto l'officina meccanica era priva sia di fossa biologica che di qualsiasi attrezzatura di recupero degli oli esausti (rifiuto pericoloso). ll tutto risulta realizzato su un terreno coperto dal vincolo sismico e di inedificabilità dettato dal piano regolatore comunale.