Sangue sulle strade: muore ragazzo di 19anni Ha perso il controllo dello scooter, nella notte, ed è stato sbalzato sull'asfalto

Sangue sulle strade: un ragazzo di 19anni è morto nella notte a Marcianise, luno viale Carlo III. Il ragazzo era in sella al suo scooter, da solo, quando, secondo la ricostruzione dei Carabinieri di marcianise, intervenuti sul posto, a causa di un ostacolo o di un urto improvviso ha perso il controllo del suo Beverly ed è stato disarcionato dal mezzo finendo sull'asfalto. L'urto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. All'arrivo dell'ambulanza del 118 infatti per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

L'incidente è avvenuto intorno alle due di notte. Tristezza a San Nicola La Strada, paese dove viveva il ragazzo, quando si è appresa la notizia della morte.