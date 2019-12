L'appello del sindaco: "Tenete le luci accese contro i ladri" Guida: "Troppi furti: magari con la luce accesa i ladri non verranno a rubare"

Luci esterne delle case accese nelle ore serali e notturne contro i topi d'appartamento. È il consiglio dato ai cittadini e formalizzato in un avviso pubblico dal sindaco di Cesa (Caserta) Enzo Guida, dopo che nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi furti e colpi tentati in abitazione, almeno una decina. Guida ha così interloquito con i carabinieri, che hanno una stazione a Cesa, e che hanno raccolto le denunce dei cittadini e compiuto le successive indagini. Ne è venuto fuori che la contromisura migliore per provare a tenere lontani i ladri è di tenere accese le luce esterne dopo il tramonto, anche quando si è in casa. «Nei vari episodi denunciati - spiega Guida - è emerso che i malviventi hanno sempre agito dopo il tramonto, privilegiando gli appartamenti in cui la luce era spenta, a prescindere dall'eventuale presenza dei proprietari; in alcuni casi sono riusciti a rubare, in altri sono stati messi in fuga. Vedendo la luce accesa, è probabile che desistano».