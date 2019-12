Tentano suicidio lanciandosi in mare: due salvati da Polizia Erano nell'acqua gelida e agitata: i poliziotti sono riusciti a recuperarli

Volevano suicidarsi e si sono lanciati in mare, nell'acqua gelida e agitata. E' accaduto a Castel Volturno: due persone sono state notate dagli agenti del reparto prevenzione Crimine Campania e del locale commissariato. Erano in acqua, forse già da tempo, e considerando che le onde erano alte e forti, e la temperatura di certo non idonea alla balneazione, di lì a poco sarebbero morte annegate, non riuscendo più a fronteggiare la forza dei flutti o andando in ipotermia vista la temperatura esterna

Gli agenti di polizia si sono lanciati in acqua e sono riusciti a recuperare le due persone. Inizialmente i due non volevano uscire, intenzionate a porre fine alla loro esistenza, ma poi sono stati convinti e tratti in salvo, e una volta sulla spiaggia gli sono stati prestati i primi soccorsi, soprattutto coprendoli per evitare che andassero in ipotermia. Poco dopo sul posto è arrivata un'ambulanza che ha accompagnato i due in ospedale per i primi soccorsi.