Fulmine colpisce abitazione: paura per l'incendio Fumo nero e fiamme nei pressi di una fabbrica

Paura a Cesa dove un incendio è divampato dopo che un fulmine ha colpito un'abitazione. E' avvenuto nella zona del ponte, al confine con Sant'Antimo: sul posto sono tempestivamente arrivati i vigili del fuoco. Pare che le fiamme siano state causate da un corto circuito, avvenuto dopo che il fulmine ha colpito l'abitazione e da lì si sono sprigionate le fiamme.

Paura per il tanto fumo che si è levato e perché le fiamme sono arrivate a lambire una vicina fabbrica. Caschi rossi al lavoro per domare le fiamme.Sul posto anche due ambulanze per curare eventuali intossicati dal fumo nero che si è sprigionato.