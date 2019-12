Botte durante il cenone: intervengono i carabinieri Scoppia una rissa in famiglia: un 65enne colpito alla testa e portato in ospedale

Non è stato un cenone di serenità e concordia quello vissuto da una famiglia del rione “Madonna della Libera” di Marcianise. Dopo la mezzanotte infatti sono intervenuti i carabinieri: tra le pietanze e i bicchieri di vino infatti era scoppiata una violenta lite all’interno di una famiglia, riunita per celebrare la Vigilia di Natale. Non si è trattato di semplici minacce: un uomo di 65 anni è stato anche colpito alla testa, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso poco dopo.

Solo l’arrivo dei militari in ogni caso ha riportato la calma nella famiglia.