Ladri senza cuore: rubati i regali di Natale di una bimba Sono entrati in casa e hanno preso tutto, anche un giocattolo comprato con mille sacrifici

Ladri senza cuore in un’abitazione di San Prisco. I banditi hanno approfittato della momentanea assenza della famiglia, composta da papà, giovane disoccupato, mamma casalinga ed una bambina per penetrare forzando un cancelletto e svaligiare l’abitazione. Al rientro l’amara sorpresa: i ladri avevano portato via praticamente tutto. Un televisore, alcuni orologi, i preziosi e anche i vestiti. I banditi non si sono fermati neppure di fronte al Natale: sotto l’albero c’era un giocattolo, un regalo per la bambina acquistato tra vari sacrifici, hanno portato via anche quello, e i panettoni e gli spumanti. Sul furto indagano i carabinieri.