Operaio schiacciato da un cancello: è gravissimo Incidente sul lavoro nella notte di Natale

Lotta tra la vita e la morte F.C., 47 anni, operaio di Marcianise protagonista di un grave incidente sul lavoro. L'uomo, che lavora in un'azienda chimica del paese in provincia di Caserta era impegnato nella serata di ieri nella sistemazione di alcune merci, quando è rimasto schiacciato da un cancello scorrevole di ferro, alto più di quattro metri. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del servizio di emergenza che sono intervenuti sul posto prestando i primi soccorsi all'uomo e portandolo in ospedale. La gravità della situazione tuttavia ha fatto sì che l'uomo venisse trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove tutt'ora lotta tra la vita e la morta. Sul caso indaga anche il personale di Medicina del Lavoro, in particolare per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.