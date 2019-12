Esplode bombola di gas: c'è la seconda vittima Non ce l'ha fatta il 72enne rimasto coinvolto nell'esplosione

C'è una seconda vittima a Mondragone, dopo l'esplosione di venerdì scorso. Anche il 72enne Biagio Consales che era nell'abitazione di via Tessaglia quando è esplosa la bombola del gas è morto, dopo sei giorni di agonia. L'uomo era stato trasferito in condizioni gravissime al Cardarelli di Napoli dove è rimasto per sei giorni, ma non ce l'ha fatta. Nell'esplosione di venerdì scorso già aveva perso la vita il 75enne Michele Campoli: dopo l'esplosione della bombola del gas si era sviluppato un rogo, oltre al proprietario di casa che ha perso la vita erano rimasti feriti Consales, la moglie di Campoli e un altro parente. Miracolosamente illesa una bambina presente anch'essa nell'abitazione.