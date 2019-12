Pranzo di Natale in famiglia finisce a botte: feriti in tre I carabinieri sono dovuti intervenire anche a pranzo, dopo aver sedato una rissa al cenone

Non solo il cenone, anche il pranzo di Natale in provincia di Caserta è stato “pesante”. Se i carabinieri alla vigilia sono dovuti intervenire per sedare una rissa che aveva provocato il ferimento di un 65enne, anche ieri, durante il pranzo di Natale ai militari è toccato riportare la calma in una famiglia. E' accaduto a Carmigliano, dove in una casa si erano riuniti diversi parenti per celbrare assieme il Natale. Qualche battuta di troppo, vecchi rancori e il pranzo è finito in lite: dalle parole si è passati alle urla e poi alle botte, tanto da rendere necessario non solo l'intervento dei carabinieri, ma pure quello dell'ambulanza che ha dovuto medicare tre persone, un uomo di 40 anni, una donna di 35 e una di 75. Solo l'intervento dei militari però ha fatto sì che ritornasse la calma.