Spara ai ladri che tentano di introdursi in casa sua Proprietario esasperato ha imbracciato il fucile

Esasperato dai continui tentativi dei ladri di entrare nelle case e rubare ha fatto fuoco. E' accaduto a Capua, nella frazione Sant'Angelo in Formis: un uomo, residente in un'abitazione del luogo, ha notato due individui che si stavano introducendo all'interno della sua proprietà.

Senza pensarci ha aperto il fuoco. Ha sparato in aria per spaventare i malintenzionati: era già in allerta visto che i furti e i tentativi di furto nelle villette della zona stanno vivendo una costante escalation negli ultimi mesi. E nelle festività natalizie, con molti residenti che lasciano le case per riunirsi dai parenti i ladri si sono scatenati. In questo caso però hanno trovato un uomo già sull'allerta che ha imbracciato il fucile esplodendo alcuni colpi in aria, e i banditi ovviamente non hanno potuto fare altro che fuggire. Sul caso indagano i carabinieri.