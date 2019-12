Banditi aggrediscono e feriscono anziana per derubarla L'hanno strattonata buttandola a terra: per lei necessario il trasporto in ospedale

Un’anziana è stata ferita e mandata all’ospedale da due balordi che hanno tentato di rapinarla. La signora era a Piedimonte Matese, nella zona dove è ubicato l’ufficio postale, in via Luppoli, dove si era recata per prelevare del denaro. Probabilmente le sue mosse erano state già studiate da due malviventi, che dopo averla vista prendere i soldi allo sportello, l’hanno seguita e poi avvicinata e strattonata per portarle via la borsa. La donna ha opposto una strenua resistenza finendo per cadere a terra, trascinata dai due, ma non riuscendo alla fine a impedire lo scippo della sua borsa.

E’ rimasta ferita, rimediando diverse contusioni: i passanti l’hanno soccorsa e hanno chiamato un’ambulanza che l'ha poi accompagnata al pronto soccorso di Piedimonte dove è stata medicata.