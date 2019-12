Petardo in chiesa durante la messa: panico tra i fedeli Ragazzini lanciano un forte botto in chiesa durante la messa: boato e poi fuggi fuggi dei fedeli

Dopo i petardi contro le auto i petardi in chiesa. Le feste funestate da bande di ragazzini che per divertirsi lanciano botti nei luoghi più improbabili, mettendo a rischio l'incolumità altrui e ovviamente anche la loro, visto che sovente i botti provocano feriti.

Dopo il petardo che ha distrutto il lunotto posteriore di un'automobile a Napoli ecco che a Santa Maria Capua Vetere balordi, probabilmente giovanissimi, hanno lanciato un petardo acceso all'interno della chiesa di San Pietro Apostolo e Santa Maria Capua Vetere durante la messa delle 19 e 30.

Un partecipante alla funzione ha racontato che si trattava di ragazzini, che hanno aperto le porte e lanciato dentro il petardo, che è esploso e, vista la conformazione della chiesa, ha provocato un boato che ha spaventato i presenti, molti sono addirittura scappati all'esterno. Poi è ripresa la funzione, per fortuna senza conseguenze per i presenti, molti dei quali anziani, che per lo spavento avrebbero potuto rischiare conseguenze più serie.