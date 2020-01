In balcone a guardare fuochi: 19enne colpita da proiettile Quando non sono i fuochi e l'abitudine idiota di usare le armi a Capodanno a fare danni enormi

Quando non sono i botti sono i proiettili. Altra abitudine idiota e demenziale, quella di sparare con le armi per “festeggiare” l’arrivo del nuovo anno. E oltre ai mutilati si aggiungono al bilancio infausto del day after quelli colpiti, spesso con esito fatale, da proiettili vaganti. Questa volta è capitato ad una ragazza di 19 anni, per fortuna senza esito fatale, che a Teverola è stata colpita da un proiettile. La ragazza era in balcone per guardare lo spettacolo dei fuochi quando un colpo, forse proveniente da una pistola, l’ha colpita al basso addome ed è uscito da un gluteo. La ragazza è stata immediatamente portata all’ospedale Moscati di Aversa: sarà operata, ma per fortuna il colpo non ha toccato organi vitali.

Sul caso indagano i carabinieri: si valuta se il colpo sia effettivamente partito da una pistola oppure da un’altra arma e la direzione da dove è stato esploso per risalire a chi ha premuto il grilletto.