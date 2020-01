Veglione finisce in rissa: devastata sala di un hotel Dopo il brindisi botte da orbi in un locale

E' finito a botte il veglione di Capodanno in un Hotel di Marcianise: devastato dopo una rissa, scattata probabilmente per futili motivi e per via dell'alcol.

Dopo il brindisi e dopo il cenone, infatti, è scattato un litigio via via diventato sempre più violento.

Diverse persone hanno cominciato a picchiarsi, devastando una delle sale del ristorante hotel dove avevano consumato il cenone e si stavano intrattenendo tra brindisi e musica.

Diversi i contusi: uno di questi, un 33enne, è stato portato in ospedale, mentre un altro, un 36enne è stato medicato sul posto.

Per sedare la rissa, andata in scena anche davanti a bambini, sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno riportato la calma e identificato alcune persone. Ora stanno indagando sui motivi per cui è scoppiata la furibonda lite.

Ingenti i danni provocati alla struttura durante il litigio.