Operata 19enne centrata da proiettile. Caccia a chi ha sparato Estratta la pallottola: la ragazza sta meglio. In un video comparirebbe anche "il pistolero"

E' andata bene l'operazione di Giovanna, la 19enne ferita da un proiettile vagante a Teverola, mentre era uscita in balcone per guardare i fuochi d'artificio nella notte di Capodanno. I medici del Moscati di Aversa, dove la 19enne è stata ricoverata, hanno estratto il proiettile: la giovane è cosciente e le sue condizioni sono buone ma resterà ancora ricoverata. Per pochi millimetri quella pallottola non ha intaccato organi vitali, entrando nel basso addome e uscendo da un gluteo.

Proseguono anche le indagini per risalire a chi ha sparato: una svolta potrebbe arrivare dalle immagini girate durante i festeggiamenti di Capodanno. Si parla anche di un video in cui comparirebbe un uomo in stato d'ebrezza che, proprio nella zona, brandisce una pistola e, in apparente stato di alterazione, spara in aria. Diverse infatti le ogive che sono state trovate dai poliziotti nella zona, segno che chi ha sparato ha premuto il grilletto più volte.