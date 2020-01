Bus prende fuoco: paura sull'Appia Fondamentale la prontezza dell'autista che ha domato le fiamme

Paura in mattinata lungo la Statale Appia, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua: un bus privato che stava transitando nella zona ha preso fuoco. Prima si è sprigionato fumo nero e poi sono divampate le fiamme: fondamentale la prontezza dell'autista che è sceso dal mezzo prendendo l'estintore ed ha domato le fiamme. Probabile che a causare l'incendio del mezzo sia stato un guasto meccanico. Il bus fermo in strada ha comprensibilmente però creato disagi per gli automobilisti che stavano transitando in zona.