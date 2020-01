Scoperto ristorante abusivo gestito da stranieri in una casa Era un comunissimo appartamento, ma l'avevano trasformato in un ristorante in piena regola

Era un ristorante in piena regola: pietanze d'asporto e anche la possibilità di mangiare in loco, con un unico dettaglio, era un'abitazione privata. E dunque alla polizia locale di Castel Volturno che ha scoperto la “casa – ristorante” gestita da immigrati non è restato altro che chiudere quel ristorante improvvisato e completamente abusivo, senza alcun tipo di permessi. Dei cittadini stranieri l'avevano messo su in una casa, una comunissima abitazione di via Ariosto e qui accoglievano chi voleva mangiare qualcosa, naturalmente a pagamento. I vigili non hanno potuto far altro che sequestrare l'attività e l'abitazione e comminare una multa di cinquemila euro per i “gestori”.