Donne morte in incendio: sequestrata la casa di riposo Inquirenti al lavoro per accertare le responsabilità

E' stata sequestrata dai carabinieri la casa di riposto di Carinola, dove nella serata di ieri a causa di un incendio hanno perso la vita due donne: la 56enne Emma Romagnolo e la 79enne Anna Perna. I carabinieri intanto portano avanti le indagini per accertare l'eventuale responsabilità di chi era deputato a vigilare e garantire la sicurezza degli ospiti della struttura e se la morte delle due donne, che erano a letto, potesse essere evitata. Secondo i dipendenti della struttura quando ci si è resi conto di quanto stava accadendo era ormai troppo tardi per salvare le due signore.

Nella struttura, un palazzo antico in pieno centro, erano stati effettuati lavori da poco tempo, ma dai primi controlli degli inquirenti sarebbero emerse carenze.

Probabile che la procura di Santa Maria Capua Vetere apra un fascicolo per omicidio colposo. Da verificare anche i rapporti con l'amministrazione comunale e lo status della casa di riposo: in pieno centro del paese ma senza alcuna insegna a segnalarla.

Intanto gli altri ospiti della struttura sopravvissuti all'incendio sono stati presi in casico dai familiari o trasferiti in altre strutture.