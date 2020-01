Incidente in azienda: vigilante schiacciato da cancello Durante la guardiania notturna

Grave incidente nella notte in una azienda della zona industriale di Teverola. Un uomo, addetto al servizio di guardiania, è rimasto gravemente ferito dopo essere tato schiacciato dal cancello della ditta dove lavora. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma pare che il cancello sia uscito dai binari mentre veniva chiuso, finendo addosso al vigilantes e schiacciandolo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa dove è tuttora ricoverato: per fortuna non è in pericolo di vita ma ha comunque rimediato contusioni e fratture nell'incidente.