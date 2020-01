Follia al centro commerciale. Spara con balestra: un ferito Un 33enne sannita ha puntato l'arma contro una guardia sparandogli senza alcun motivo

Incredibile a Marcianise dove si è sfiorata la tragedia per un gesto folle. Un uomo, un 33enne di San Salvatore Telesino con problemi psichici, è arrivato al centro commerciale Campania, nel parcheggio e armato di una balestra ha ferito un vigilantes. Il 33enne è arrivato alle spalle della guardia giurata, in servizio nel parcheggio esterno, gli ha puntato l’arma all’orecchio e ha sparato, ferendo l’uomo sopra il lobo. Il vigilante sorpreso ha anche provato a rincorrere l’uomo che però è fuggito via riuscendo a far perdere le proprie tracce. Poco dopo i carabinieri sono riuscito a rintracciarlo grazie ai filmati della videosorveglianza e ora è indagato. Non ci sono motivazioni alla base del gesto, il 33enne ha problemi psichici. Per fortuna il dardo ha ferito solo lievemente il vigilantes, che è stato soccorso dall’ambulanza del 118 di Marcianise e portato all’ospedale di Maddaloni: se l’è cavata con tre punti di sutura all’orecchio.

Foto tratta dal web