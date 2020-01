Tragedia sui binari: muore travolto dal treno Da capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto estremo

Tragedia sui binari a San Cipriano d’Aversa. Poco distante dalla stazione di Albanova un uomo è stato travolto da un treno in transito, perdendo la vita nell’impatto. La vittima, forse un uomo di cui non sono ancora note le generalità, era sui binari quando il convoglio è passato: al momento non si esclude nessuna ipotesi, né quella dell’incidente né quella del gesto estremo. Sul posto gli agenti della Polizia ferroviaria, i carabinieri e l’ambulanza del 118. In corso le indagini per conoscere le generalità della vittima e per comprendere se si sia trattato di un tragico incidente oppure di un gesto estremo.