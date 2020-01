Tragedia sui binari: è un uomo di 39 anni la vittima Identificata la vittima dell'incidente

E' stata identificata la vittima dell'incidente di questa mattina sui binari a San Cipriano d'Aversa. E' un uomo di 39 anni, proveniente dal basso Lazio: è stato travolto e ucciso dal treno a poca distanza dalla stazione di Albanova. Possibile che si tratti di un gesto estremo, visto che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'uomo camminare sui binari poco prima che il treno lo investisse, ma non si esclude l'ipotesi di un incidente.

Per i soccorritori non c'è stato nulla da fare, e quando sono arrivati sul posto lo scenario che si sono trovati davanti era raccapricciante.