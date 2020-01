Operaio va in pausa pranzo e rapina una banca Gli è andata male però: arrestato subito, il bottino (500 euro in monete) l'hanno preso i passanti

Operaio in orario di lavoro, rapinatore nelle pause: un 25enne di Santa Maria Capua Vetere, ma residente a San Cipriano, operaio a Bologna, ha rapinato la filiale Unicredit di via Rizzoli in pieno centro nel capoluogo emiliano mentre era in pausa pranzo da lavoro.

L'uomo è occupato in un cantiere edile, ha atteso la pausa verso le 13 per assalire la filiale bancaria: gli è andata male però, per due motivi. Il primo è che la polizia di Bologna l'ha beccato subito, inseguendolo per le strade del Quadrilatero mentre si liberava del coltellino utilizzato per fare la rapina, il secondo è che ha sprecato la pausa pranzo e si è fatto arrestare per un bottino che non è neanche granché: 500 euro, in monetine per giunta. Peraltro il 25enne se n'è disfatto buttandole a terra e sono diventate preda dei passanti.

L'uomo è stato bloccato e portato in questura, mentre si cerca ancora il suo complice, che è riuscito a fuggire. Uno dei due rapinatori ha anche urtato una delle cassiere col coltello: procurandole una ferita leggera alla schiena.