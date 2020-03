Altre due persone decedute a Caserta Sono 14 in totale i decessi in Terra di Lavoro

Sono due le persone affette da Covid 19 decedute nelle ultime 12 ore nel Casertano. Si tratta di un 82enne di Orta di Atella, padre di un agente penitenziario risultato positivo la scorsa settimana e non in gravi condizioni. Deceduto anche un 67enne di Aversa, gia' affetto da patologie cardiache. Salgono a 14, dunque, i decessi in Terra di Lavoro. Al momento in provincia di Caserta ci sono 165 persone risultate positive.