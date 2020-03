Brucia rifiuti nell'azienda agricola: denunciato Stava incenerendo rifiuti speciali in un terreno quando è stato beccato dal Noe

Combustione illecita di rifiuti e violazione delle disposizioni governative sul covid-19: sono le accuse mosse dai carabinieri del Noe di Caserta al titolare di una azienda agricola, nel Comune di Santa Maria La Fossa, che sarebbe stato scoperto mentre era intento a smaltire un consistente cumulo di rifiuti mediante incenerimento sul suolo. Si tratta di quaranta metri cubi di rifiuti speciali parte di legno, plastica, carta, imballaggi che sarebbero stati dati alle fiamme dal titolare dell'azienda in cui sarebbe stato scoperto anche il figlio, residente in un altro comune. Soddisfatto il ministro Sergio Costa: "Azioni di questo tipo vanno punite con il massimo della pena prevista, soprattutto in questi giorni di drammatica emergenza sanitaria, dove tutti i cittadini sono chiamati a rispettare stringenti misure di sicurezza. Il mio personale ringraziamento ai militari del Noe, che con estrema abnegazione portano avanti instancabilmente il lavoro di controllo e tutela del territorio".