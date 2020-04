Ancora una vittima: muore un altro anziano Era ricoverato in ospedale e aveva patologie pregressse

Ancora un lutto a Marcianise, tra le comunità più colpite in provincia di Caserta e in Campania dal Coronavirus. Questa notte è morto un anziano, affetto anche da altre patologie e ricoverato all'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Sale dunque a cinque il numero di vittime nel paese casertano. Un tributo altissimo, sottolineato dall'ex sindaco Velardi con un post su Facebook: “Buona Pasqua a chi sta soffrendo da solo, in una corsia di un ospedale o chiuso in casa. Buona Pasqua ai nostri vecchi che ora più che mai ci fanno una grande tenerezza. Buona Pasqua, ma noi restiamo a casa. Marcianise paga già un tributo altissimo: cinque morti che ci inchiodano alle nostre responsabilità