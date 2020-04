Troppi clienti nel negozio: 400 euro di multa In centro: i clienti erano ammassati creando elevato rischio contagio

Forze dell'ordine ancora al lavoro per garantire l'osservanza delle norme per il contenimento del contagio da coronavirus in Campania. nel mirino anche esercizi commerciali. La polizia infatti ha multato un esercente che aveva consentito a diversi clienti di stare stipati all'interno del suo negozio. E dunque, non garantendoil rispetto delle distanze di sicurezza anti contagio: una sanzione da 400 euro è stata notificata dagli agenti del commissariato di Maddaloni (Caserta) al titolare dell' esercizio commerciale del centro storico che consentiva ai suoi clienti di ammassarsi esponendo tutti a un elevato rischio di contagio.