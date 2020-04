Turista al sole, bagnino pulisce: sanzionati La donna è stata messa in quarantena

Come se niente fosse lei era in spiaggia a prendere il sole, lui lavorava nello stabilimento balneare. E' accaduto a Baia Domizia, dove la polizia municipale, notando la scena è intervenuta in spiaggia per sanzionare una donna, una turista, che incurante di ogni ordinanza per il contenimento del contagio da coronavirus era in spiaggia a prendere il sole e un bagnino in uno stabilmento balneare.

Per la donna è arrivata la multa e l'ordinanza di quarantena per quattordici giorni, sanzionato anche l'operatore balneare che i vigili hanno beccato mentre si occupava delle pulizie dello spazio in concessione.