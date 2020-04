Ancora un decesso in città: muore una 86enne Santa Maria Capua Vetere è il centro più colpito in provincia di Caserta

Ancora un decesso in provincia di Caserta per coronavirus. Si tratta di una donna di Santa Maria Capua Vetere, centro che tra contagi e decessi in Terra di Lavoro ha pagato un prezzo altissimo nel corso della pandemia da Covid-19. A renderlo noto è l'amministrazione comunale: "Non ce l’ha fatta la nostra concittadina 86enne risultata positiva al Covid-19 e ricoverata all’ospedale di Caserta da circa una settimana.

Tutta la comunità cittadina si unisce ai familiari in questo momento di dolore".