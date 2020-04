Positiva al covid, dichiarata guarita muore in ospedale Negativa ai test dopo quarantena si è sentita male. Il tampone post mortem era di nuovo positivo

Ancora una vittima legata forse al Covid in Campania: si tratta di una 55enne, figlia di un imprenditore originario di Marcianise scomparso anche lui dopo essere risultato positivo al Covid 19. La donna era stata sottoposta a tampone con gli altri familiari dopo la scomparsa del padre, risultando positiva. Dopo la quarantena però e dopo i tamponi risultati negativi la donna è stata dichiarata guarita. Però dopo un paio di giorni la donna si è sentita male ed è stata trasferita in ospedale, dove è morta. E' stato effettuato un tampone per valutare se il covid fosse ancra presente ed è emerso che era ancora positiva. Da capire se il virus abbia avuto un ruolo nel malore che ha ucciso la donna o meno.