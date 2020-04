Muore al covid hospital: sesta vittima in città Una donna di 79 anni non ce l'ha fatta

Nuova vittima del Covid a Marcianise. Si tratta di una donna di 79 anni, deceduta nel Covid Hospital di Maddaloni. Era risultata positiva al tampone una settimana fa, ma le complicanze del virus avevano fatto precipitare rapidamente la situazione e nella notte la donna è morta. I familiari sono stati tutti sottoposti a tampone e posti in quarantena. Si tratta del sesto decesso a Marcianise, città che in provincia di Caserta ha pagato un tributo altissimo al virus: su 25 casi certificati dall'Asl in città infatti sono appunto 6 le persone decedute, più del 20 per cento, mentre i guariti sono 3.