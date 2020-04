Castel Volturno: scoperta serra di marijuana Trovati dalla polizia diversi chili di droga

Scoperti dalla polizia una piantagione di marijuana, e diversi chili di sostanza già pronta per la vendita, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Hanno preso parte all'operazione anche equipaggi dell'Esercito. I controlli sono scattati quando una Volante del Commissariato di Castel Volturno ha notato delle piante in un ampio terreno in via Donizetti, in località Ischitella.

Accertato che si trattava di piante di marijuana, l'area è stata circondata da Polizia ed Esercito che hanno fatto irruzione in uno stabile abbandonato. Nel seminterrato c'erano delle stanze in cui erano state installate numerose lampade ed un impianto di areazione con filtri e deumidificatori, numerosissimi vasi contenenti circa 70 piante di cannabis indica e diversi chili di sostanza già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato.