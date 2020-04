Tampona ripetutamente compagna che vuole lasciarlo: arrestato I carabinieri hanno scoperto una storia di violenze e abusi

Un uomo, alla guida di una Fiat Punto, ha colpito ripetutamente una Fiat Panda, con a bordo la compagna, come in preda ad un raptus, costringendola alla sosta e continuando a tamponarla danneggiando l'intera fiancata laterale. È successo in via 25 Settembre a Marcianise nella tarda serata di mercoledì e alla scena hanno assistito due militari dell'Esercito Italiano, effettivi al VII Reggimento Bersaglieri di Altamura, Unità alle dipendenze della Brigata Pinerolo di Bari, che svolgono attualmente servizio presso il Raggruppamento Campania nel contesto dell'operazione 'Strade Sicure' a Caserta che, dopo la fine del servizio, stavano rincasando. L'uomo alla guida della Fiat Panda al sopraggiungere del veicolo dei militari si è allontanato e la donna è riuscita a fuggire trovando rifugio in un vicoletto vicino. Uno dei due militari ha soccorso la vittima, visibilmente sconvolta ed in lacrime, e l'altro ha seguito 'l'aggressore' notando che rientrava in un condominio poco distante. Chiesto l'ausilio dei carabinieri, i militari del Norm di Marcianise hanno condotto l'uomo nella locale stazione. Lì la scoperta di una lunga storia di violenza ed abusi tra le mura domestiche.