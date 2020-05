Dopo giorni di contagi 0 torna covid: contagiato bimbo 3 anni Quattro casi in provincia: il bambino per fortuna sta bene

Dopo giorni di contagi zero torna il Covid in provincia di Caserta. Quattro casi in provincia: a Orta di Atella, Carinaro, Marcianise e a Castel Volturno dove il virus ha contagiato un bimbo di appena 3 anni. Il nuovo contagio è stato annunciato dal sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella. Il bimbo ha contratto il virus nell'ambito del suo nucleo familiare, con quattro persone che nei giorni scorsi sono già risultate positive al coronavirus. Per fortuna tuttavia il bambino sta bene e non mostra sintomi che destano particolari preoccupazioni: per lui infatti si è resa necessaria solo la quarantena in isolamento nel suo domicilio.