Muore mentre mangia una pizza: tragedia in paese Soffocato da un pezzo di pizza

Tragedia in provincia di Caserta: un uomo di 45 anni, originario di Poggiomarino ma ospite di una comunità di recupero di Sessa Aurunca, è morto nella serata di ieri mentre stava mangiando una pizza. Roberto S., stando a quanto ricostruito, era con gli altri ospiti della struttua a mangiare una pizza, ordinata per il sabato sera, quando un boccone gli sarebbe andato di traverso, ostruendogli le vie respiratorie. Subito è stata chiamata un'ambulanza, ma dopo diversi tentativi di rianimarlo i sanitari hanno dovuto constatare il decesso del 45enne. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per accertamenti.