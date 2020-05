In fiamme il Lido Verde di Castel Volturno Distrutta la struttura, indagano le forze dell'ordine

Un altro rogo colpisce il territorio campano, il quarto in poco tempo dopo quelli di Ottaviano, Pozzuoli e Gianturco. Stavolta a bruciare è la struttura del Lido Verde a Castel Volturno. Alle prime ore del 12 maggio le fiamme sono divampate sulla struttura in legno del noto lido, dove da poco erano cominciati i lavori di adeguamento alle norme anti-covid, del litorale domitio. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco a tenere a bada l’incendio che ha completamente distrutto la struttura. Sono ancora ignote le cause del rogo sulle quelli stanno indagando le forze dell’ordine.

“Con l’avvio della fase 2 c’è stata una sequenza ravvicinata di roghi di varia natura, non può essere soltanto casualità e siamo molto preoccupati, si pensa che dietro questo incendio ci possa essere una situazione legata al racket. Ciò che desta anche preoccupazione sono i danni economici ed ambientali che questi incendi possono causare. Noi chiediamo che siano effettuati monitoraggi continui per verificare la natura dei roghi degli ultimi periodi e che attraverso indagini e controlli delle forze dell’ordine si possa mettere fine a questo fenomeno crea paura tra i commercianti e i cittadini e un’instabilità economica del territorio molto grave.” ha affermato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.