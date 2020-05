Litiga col cugino e lo accoltella più volte Grave l'uomo. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Ha litigato col cugino, con cui i rapporti da tempo non erano buoni, e lo ha accoltellato. E' accaduto a Sessa Aurunca, dove la polizia è intervenuta in località Piedimonte, poiché poco prima si era scatenata una lite tra parenti: alla base vecchi dissapori tra famiglie che già in passato avevano portato a denunce reciproche. Alterco che man mano si è fatto sempre più violento, fino all'aggressione. Un 46enne ha afferrato un coltello e colpito ripetutamente il cugino, che per le lesioni subite è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio.