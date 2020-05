Nuova vittima covid: è la 400esima in Campania Si tratta di una donna di 90anni

Nuova vittima del covid in provincia di Caserta: è una donna di 90 anni, residente a Pietravairano ma da tempo domiciliata a Napoli. Ha contratto il virus in Aprile e da allora ha combattuto contro il virus, perdendo, però la battaglia nella giornata di ieri. Si tratta della 44esima vittima in provincia di Caserta dall'inizio dell'epidimia, mentre in totale in Campania si è arrivati a quota 400.